E’ morta Graziella Pagano, fu senatrice e consigliera comunale a Napoli

Era candidata nel collegio plurinominale nel capoluogo campano

E’ morta, dopo aver combattuto a lungo contro la malattia, Graziella Pagano, candidata per Azione-Italia Viva nel collegio plurinominale di Napoli.

Grazielle Pagano è stata consigliera comunale dal 1987 al 1992, anno in cui è stata eletta Senatrice della Repubblica. Confermata per quattro legislature, fino al 2006. Nel secondo Governo Prodi è stata consigliere politico del Presidente del Consiglio, delegata ai Rapporti con il Parlamento e alle Pari Opportunità. Dal 2008 al 2009 è stata Europarlamentare, subentrando ad Alfonso Andria.

Dal 2010 al 2011 è stata anche Assessore al Turismo, ai Grandi Eventi e ai Rapporti con le Municipalità, nella Giunta guidata da Rosa Russo Iervolino. Più volte ai vertici dei partiti di appartenenza, è stata responsabile nazionale scuola dei DS, successivamente responsabile nazionale delle donne dello stesso partito. Dopo aver contribuito alla fondazione del Partito Democratico, ne assunse la presidenza in Campania per due volte di seguito.



Nel 2019 scelse di seguire Matteo Renzi, aderendo ad Italia Viva, di cui era coordinatore per la città di Napoli. Proprio nei giorni della formazione delle liste, in vista delle prossime elezioni politiche, lo stesso Renzi e Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di IV, le chiesero la disponibilità di candidarsi alla Camera per il Terzo Polo, dove è tuttora in lista nel collegio plurinominale di Napoli alle spalle di Ettore Rosato, Presidente nazionale del Partito.