Italia Sovrana e Popolare a Napoli. Rizzo:”Ci portano verso il baratro per colpa delle sanzioni alla Russia e l’invio di armi all’Ucraina”

Nel quartiere popolare di Porta Capuana la presentazione dei candidati

Domani domenica 18 Settembre dalle ore 16,30 a Napoli in Porta Capuana saranno presentati i candidati nazionali di Italia Sovrana e Popolare, saranno presenti: Francesco Toscano, Antonio Ingroia, Marco Rizzo, Antonio Cresti, Gennaro Esposito, Maurizio Ferrara, Mario Gallo. Presenta Lucia Barone.

Italia Sovrana e Popolare è una lista che è nata dall‘incontro di anime molto diverse che hanno trovato un punto di sintesi e idee comuni su alcuni temi chiave della società di oggi come la pandemia da Covid, la guerra e il ruolo dell’Unione Europea.

La lista raccoglie e unifica esperienze e storie personali e di partiti molto diverse: il Partito Comunista guidato da Marco Rizzo, la forza sovranista “Riconquistare l’Italia” di Stefano D’Andrea, Ancora Italia di Francesco Toscano, partito per la “sovranità democratica”, Patria Socialista, Azione Civile movimento politico di Antonio Ingroia oltre ad altre realtà politiche e del mondo dell’associazionismo.

“Italia sovrana e popolare – si legge nel programma – è un soggetto politico che ha come obiettivo quello di dare voce al dissenso, alla critica e ai tanti che non ce la fanno più materialmente e moralmente a riconoscersi in questo modello di società”.

SINTESI DEL PROGRAMMA DI ITALIA SOVRANA E POPOLARE

Significative le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore da Marco Rizzo portavoce della lista: “Ci stanno portando verso il baratro, per colpa delle sanzioni alla Russia e dell’invio di armi all’Ucraina, con l’aumento delle bollette dell’energia, dovuto principalmente alla speculazioni, chiuderanno migliaia di piccole attività commerciali e artigianali e piccole aziende. Si perderanno milioni di posti di lavoro. Tutte le soluzioni per il caro energia sono briciole.Bisogna riallacciare immediatamente i rapporti commerciali con la Russia, smettendo con l’invio di Armi e con le sanzioni. Questa è l’unica vera soluzione, tutte le altre che sono stupidaggini”.

CiCre