Napoli, dramma della solitudine al Vomero: anziano trovato morto in casa

Decesso per cause naturali

Viveva da solo l’uomo di 68 anni trovato morto in un appartamento a Napoli, nel quartiere Vomero. E’ stato trovato in avanzato stato di decomposizione dagli agenti della polizia di stato, dai vigili del fuoco e personale del 118 a seguito di una segnalazione degli abitanti del palazzo. L’appartamento era chiuso a chiave. E stato necessario utilizzare un’autoscala per accedere nella casa. Probabilmente l’uomo era deceduto da tempo per cause naturali. E’ morto di solitudine, in un mondo affollato di indifferenza