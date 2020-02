La scoperta in via Aniello Falcone. La famiglia ne aveva denunciato la scomparsa ieri sera. Si indaga sull’accaduto

Dramma a Napoli, nel quartiere Vomero. Il cadavere di un 20enne è stato trovato in via Aniello Falcone. Sul posto i Carabinieri. Il giovane risultava

scomparso da ieri sera. Al momento non è ancora stata ricostruita la dinamica di quanto accaduto e le cause della morte. Secondo quanto accertato, la famiglia aveva fatto scattare l’allarme sulla scomparsa del ragazzo ieri

sera.