Napoli, i tetti del Palazzo Reale e Teatro San Carlo occupati dai disoccupati

Decine di disoccupati del Movimento 7 Novembre e Cantiere 167 Scampia sopra ai tetti del Palazzo Reale e del Teatro San Carlo a Napoli. Altri 300 senzalavoro stanno sfilando in corteo da piazza Cavour. Ennesima protesta contro il taglio del Reddito di Cittadinanza per rivendicare un piano straordinario per il lavoro.

“La situazione, dopo gli scontri di Venerdì, si fa sempre più calda e l’assenza di risposte, le cariche della polizia creano ancora più malcontento sociale” – sottolinea il portavoce del movimento Eduardo Sorge

(SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI)