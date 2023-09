Napoli, diritto alla salute: è l’ora di organizzarsi ovunque

Una nota della Consulta Popolare sanità e salute

Siamo attivisti e partecipanti alla Consulta Popolare sanità e salute di Napoli, un organo ufficiale riconosciuto dal comune della nostra città e strappato a suon di lotte e mobilitazioni per il diritto alla salute. Siamo lavoratori, pensionati, attivisti sociali e utenti. In questi abbiamo difeso gli ospedali e la sanità territoriale dagli obiettivi di smantellamento di chi ci governa, abbiamo occupato ospedali e casse ticket, abbiamo prodotto il primo referto epidemiologico di una grande città come Napoli, promosso la costituzione di comitati di quartiere e sostenuto tutte le lotte dei lavoratori della sanità pubblica e privata, abbiamo appoggiato le lotte degli operai e fatto mille battaglie per un ambiente sano, per la tutela e cura della salute mentale, per il miglioramento delle condizioni delle carceri e i familiari dei detenuti e promosso iniziative e lotte degli immigrati.



In un momento storico come questo, in cui assistiamo all’annientamento dell’ambiente, del diritto alla salute e dunque alla vita stessa, si rende sempre più necessario un intervento e un movimento popolare e partecipato che si occupi di denunciare la situazione attuale, intercettare carenze e bisogni, dialogare con lavoratori, i sofferenti e i familiari e soprattutto farsi portavoce e promotori di nuove pratiche di lotta, di organizzazione e di coordinamento. Questo movimento richiede un salto di qualità per tutte le esperienze di lotta e organizzazione diffuse in tutto il paese. Deve diventare un movimento nazionale, coeso e partecipato.



Per questo la Consulta Popolare Salute e Sanità del Comune di Napoli chiama i cittadini, i comitati, i sindacati, le associazioni, le forze politiche e tutti coloro i quali sono interessati a difendere il diritto alla salute, all’ambiente e a una vita dignitosa a coordinarsi a livello nazionale, a mobilitarsi su tutti i territori e a promuovere percorsi di lotta e partecipazione condivisi.

Già negli scorsi mesi abbiamo avviato questo processo con alcune iniziative in Emilia Romagna e in Toscana, tute occasioni in cui sono emerse con fora tutte le possibilità si avanzare nelle nostre lotte. Possibilità che diventeranno opportunità se sapremo coglierle.

Con questo spirito invitiamo tutti i comitati, le associazioni e le realtà che si battono per il diritto alla salute e per un ambiente sano a venire a Napoli e partecipare al tavolo di discussione che si terrà il 29 settembre 2023 alle ore 16.00 nell’ambito delle celebrazioni delle quattro di giornate di Napoli.

CONTATTACI

FB: Consulta Popolare sanità e salute di Napoli

Cell. 334 349 8310

Mail: [email protected]