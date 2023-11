Napoli, iniziano i lavori stradali: disagi nel quartiere Vomero

Nelle prossime ore apriranno moltissimi cantieri in varie aree di Napoli. Molte strade verranno chiuse e indicati percorsi alternativi. La viabilità rischia di andare in tilt. Il quartiere Vomero è uno dei principali quartieri interessati ai lavori stradali.

Emergono le prime critiche. “Sarebbe stato meglio programmarli in estate – è l’allarme del comitato valori collinari – Occorrerà una presenza assidua di vigili urbani”.

In particolare, per i prossimi due giorni, le auto non potranno transitare da via Settimio Severo Caruso, causa efficientamento energetico degli impianti di illuminazione.

A seguire saranno transennate altre arterie della Quinta municipalità.

In via Enrico Alvino, via Scarlatti e piazza Vanvitelli la posa di un tronco di linea elettrica interrata comporterà solo un lieve restringimento dell’area pedonale e il venerdì, per non intralciare la movida, gli operai termineranno alle 16 anziché alle 18.

Rischio di code più lunghe anche tra piazza Garibaldi e corso Arnaldo Lucci, dove la sostituzione di due pensiline Anm porterà ad ingombri che insisteranno parzialmente sulle carreggiate, limitando così lo spazio per i veicoli in movimento.

In via Don Bosco, invece, all’incrocio con Rampe del Campo, via all’installazione di nuovi cavi di impianti semaforici, che poi fino al 5 dicembre riguarderanno anche viale Umberto Maddalena, corso Secondigliano, via Napoli Capodimonte e via Roma verso Scampia.