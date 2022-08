Napoli, controlli ispettorato: 19 lavoratori in nero in 11 esercizi

Imminenti assunzioni di 2 mila ispettori

Massicci controlli promossi dall’Ispettorato del Lavoro a Napoli e in Provincia per verificare il rispetto delle normative contrattuali. Scoperti 19 lavoratori impiegati in nero in 11 pubblici esercizi: uno ogni tre lavoratori occupati.



Le operazioni, si legge in una nota, si inseriscono nel quadro delle attività programmate dall’Ispettorato Nazionale per contrastare la diffusione del lavoro nero. Il nuovo direttore dell’Ispettorato nazionale, il magistrato Bruno Giordano, esperto in materia di sicurezza sul lavoro, ha rafforzato il corpo ispettivo nazionale con 2 mila imminenti nuove assunzioni di ispettori e la previsione della istituzione di una scuola nazionale di formazione per il personale ispettivo per accrescerne sempre di più la qualificazione, allo scopo di far fronte ad un mercato del lavoro in cui le forme di elusione si rinnovano sempre di più.



“Tuttavia – è detto nel comunicato – il lavoro del tutto sconosciuto alla pubblica amministrazione, in totale carenza previdenziale ed assicurativa, rimane una piaga che caratterizza la realtà economica del sud. Lavoratori privi di futuri diritti pensionistici, sprovvisti di ogni informazione e formazione in materia di sicurezza sul lavoro e di assicurazione in caso di infortunio, caratterizzano una consistente fetta delle maestranze presenti soprattutto nei pubblici esercizi“.