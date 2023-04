Napoli, come sarà garantita una festa scudetto sicura

Super area pedonale dalle 14 di domenica, linea 1 della metro e funicolari aperte fino alle 6 del mattino, 12 punti di primo soccorso in diverse zone della città

Scatterà alle 14 e non più alle 12 di domenica 30 aprile, a Napoli la super zona rossa pedonale che va da piazza Garibaldi a Fuorigrotta. Sarà protetta da 91 varchi presidiati dalle forze dell’ordine. Misure che resteranno valide fino alle 4 del primo maggio, qualora gli azzurri dovessero varcare la soglia matematica che li porta al terzo scudetto.



Previsto anche un sostanziale rinforzo degli agenti della municipale: si arriverà a duemila divise in strada.



Le Deroghe per oltrepassare i varchi, sono consentite solo a poche categorie professionali, a disabili e medici in visite domiciliari urgenti. Tutti a piedi dunque in caso di festa, e saranno potenziati i trasporti pubblici.



Eav prolunga fino alla mezzanotte del 30 aprile le corse di Cumana e Circumflegrea e della Metropolitana Piscinola-Aversa.

La linea 2 della metropolitana aggiunge da oggi al primo maggio 32 corse al servizio.

Anm, dopo prolungati tavoli con i sindacati ha stailito che gli autobus circoleranno fino alle 14 del 30 aprile, la linea uno del metrò e le 2 funicolari centrale e montesanto saranno non stop fino alle 6 del primo maggio.



Le corse del metrò limitate tra Dante e Piscinola dalle 14, e i treni più frequenti.

Garantiti circa 70 agenti di forze dell’ordine nelle stazioni.

Il piano ‘festa sicura’ prevede anche dodici punti di primo soccorso in città. Dalle 10 di domani, divieto di sosta e fermata nei pressi di sei pronto soccorso: ospedale del mare, Cardarelli, Santobono, San Paolo, Pellegrini e Cto