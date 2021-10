Napoli, chiude la Galleria Quattro Giornate: zona occidentale nel caos

Ancora disagi per i napoletani che si aggiungono a quelli per la chiusura ancora permanente del tunnel della Vittoria, dopo il crollo di un pannello avvenuto lo scorso settembre.

La zona occidentale di Napoli nel caos. E’ stata chiusa la Galleria Quattro Giornate a causa di alcune infiltrazioni d’acqua provenienti dalla volta per circa una quarantina di metri.

Sul posto sono giunti gli uomini della Polizia Municipale, tra cui lo stesso comandante Ciro Esposito, e i vigili del fuoco. Dopo i rilievi la decisione di chiudere. La galleria in questione – molto trafficata specie nelle ore di punta – collega la zona di Mergellina con quella di Fuorigrotta.



Il traffico viene deviato sul Corso Vittorio Emanuele. Per chi è diretto a Fuorigrotta resta aperta la possibilità di percorrere la corsia riservata della Galleria Laziale da piazza Sannazaro o proseguire per via Posillipo e utilizzare la discesa Coroglio. Da definire i tempi per la riapertura.

Dunque, ancora disagi per i napoletani che si aggiungono a quelli per la chiusura ancora permanente della galleria della Vittoria, dopo il crollo di un pannello avvenuto lo scorso settembre.