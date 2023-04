Napoli, chiedere il lavoro non è reato: prime adesioni all’appello dei disoccupati

Significativa l’adesione(con vignetta) di Zerocalcare

Rivendicare lavoro non è reato. Il movimento dei disoccupati di Napoli rivolge un appello alla società civile che “come noi ritiene inaccettabile l’atteggiamento delle istituzioni e l’accanimento repressivo, per chi sente la necessità di schierarsi al fianco di chi legittimamente combatte per un salario e una vita dignitosa”.

L’appello sulla mail [email protected] dei Movimenti di lotta “Disoccupati 7 Novembre” e “Cantiere 167” ha già raccolto molte adesioni da persone comuni e da numerosi intellettuali, professionisti ed artisti; tra le adesioni quella del fumettista Zerocalcare che ha donato ai disoccupati ed alla loro rivendicazione una sua vignetta.

”In un momento di crisi economica e sociale drammatica – si legge nell’appello dei disoccupati scesi anche oggi in piazza a Napoli per protestare – le istituzioni, invece di dare risposte concrete al disagio sociale, alla disoccupazione, alla precarietà ed al lavoro nero, criminalizzano e reprimono chi si organizza per emanciparsi dalla povertà e dalla marginalità tramite la lotta, Alla luce di questa situazione ci chiediamo: è contro la legge manifestare e mobilitarsi per il riconoscimento del diritto al lavoro sicuro e retribuito? È forse contro la legge il tentativo di tanti e tante di provare a sottrarsi alla marginalità sociale, vera e propria piaga che condanna ad una vita infernale fasce sempre maggiori della popolazione a Napoli come altrove?”.

Le prime adesioni

Marina Prosperi, avvocata giuristi democratici

Aurora D’agostino, avvocata giuristi democratici

Fausto Gianelli, avvocato giuristi democratici

Fabio Marcelli, avvocato giuristi democratici

Francesco Romeo, avvocato

Zerocalcare

Maurizio Braucci, scrittore e sceneggiatore

Avv. Luigi Romano Presidente di Antigone Campania

Caterina Calia, avvocata

Flavio Rossi Albertini, avvocato

Ludovica Formoso, avvocata

Rachele Fortuni, avvocata

Annamaria Spognardi, avvocata

Lucia Gasperini, avvocata

Marco Grilli, avvocata

Pamela Donnarumma, avvocata

Paolo Cognini avvocato Ancona

Laura Longo ex presidente tribunale Sorveglianza L’Aquila,

Margherita D’Andrea avvocata

Giuseppina Massaiu avvocata

Gaia Tessitore, avvocata

Paolo Conte, avvocato

Giuseppe Cristoforoni scrittore e architetto

Riccardo Rosa, giornalista

Sandra Berardi, associazione yairahia onlus

Enrico Rebeggiani , professore associato

Livia Apa (ricercatrice indipendente)

Francesco Maranta, forum diritti e salute

Marina Brancato, docente universitaria

Marcello Anselmo, radiodocumentarista e storico

Mario D’Alessandro, avvocato

Stefano Portelli, antropologo

Giulia Beatrice Filpi, giornalista

Mario Spada, fotografo

Francesca Saudino, insegnante

Giuseppe Aragno- Storico

Paola De Crescenzo, attrice

Nicoletta Dentico- Giornalista

Stefano Gallieni- Giornalista

Ciro Crescentini- Giornalista

Maurizio Acerbo, Segretario nazionale Rifondazione Comunista

Nugnes Paola- ex senatrice della Repubblica.

Doriana Sarli- Ex deputata della repubblica

Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo.

Luca Leva giornalista

Cyop & Kaf

Andrea Bottalico ricercatore universitario

Annalisa Dordoni, ricercatrice in sociologia del lavoro, Università di Milano-Bicocca

Manzo Giuseppe – giornalista

Tarsa Raio – giornalista

Associazione Nazionale Giuristi Democratici

Si Cobas sindacato intercategoriale

Csa Vittoria Milano

Workers in Florence

Nudm Napoli

Red Star press

Movimento diritto all’abitare

Napoli Monitor

Sinistra Anticapitalista Napoli

Morire di pena (piattaforma per abolizione di ergastolo e 41bis)

LasciateCIEntrare

TENORE FI, ROMANTICISMO PERIFERICO

Teresa sodano, lavoratrice culp Napoli

Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al Popolo!

Chiara Capretti, consigliera 2a Municipalità del Comune di Napoli

Thomas Strauss, consigliere 2a Municipalità del Comune di Napoli

Salvatore Prinzi, Università di Napoli “Federico II”

Viola Carofalo, Università degli Studi di Napoli L’Orientale

Potere al Popolo!

Ex Opg Je so’ Pazzo – Napoli

Collettivo Autorganizzato Universitario

Studenti Autorganizzati Campani

Movimento Migranti e Rifugiati Napoli

Paolo Ferrero ex ministro del lavoro, direzione nazionale Rifondazione Comunista

Franco Cilenti direttore del mensile LavoroeSalute