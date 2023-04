Caserta, cade da un capannone: questa sera un altro operaio non tornerà a casa

indagano i carabinieri e l’Asl

E’ caduto dal capannone di un’azienda dell’area industriale di San Marco Evangelista, in provincia di Caserta. Un volo di sette metri. Stasera Luigi Malatesta, operaio di 63 anni non tornerà a casa dai suoi cari. E’ l’ennesima vittima di un incidente sul lavoro in Campania. Si stava occupando della manutenzione di un quadro elettrico dello stabilimento, quando all’improvviso è caduto.

A dare l’allarme altri operai. Dopo l’arrivo dell’ambulanza è stato trasportato all’ospedale di Caserta, ma qui, poco dopo essere entrato al pronto soccorso, è morto.

Malatesta era dipendente di una ditta specializzata in manutenzioni di impianti elettrici: l’ultimo intervento era proprio quello nell’impresa che si occupa della lavorazione del vetro a San Marco Evangelista.

I Carabinieri ed il servizio prevenzione e sicurezza infortuni dell’Asl di Caserta stanno cercando di capire cosa sia successo e cosa possa aver determinato la caduta da sette metri d’altezza. Tutte le ipotesi restano sul campo.