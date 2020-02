Napoli, blitz guardia di finanza: sequestrati 300 mila articoli falsi

15 persone sono state denunciate

La Guardia di Finanza di Napoli ha denunciato 15 persone e sequestrato 300 mila tra articoli falsi e pericolosi per la salute, privi di marchio CE e di ogni altra indicazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria.

Sono 39 gli interventi delle fiamme gialle tra Napoli e i comuni di Frattamaggiore, Cardito, Gragnano, Volla e Sorrento. Denunciati all’Autorità Giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti falsi 15 soggetti, sia italiani che stranieri, e segnalati altri 4 alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa.