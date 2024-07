Napoli, bambino di nove mesi muore nell’ospedale Santobono: indagine in corso

I genitori, residenti a Montella e originari di Torella dei Lombardi, nella serata di venerdì, preoccupati per le difficoltà respiratorie del bambino e per il colorito cianotico, lo avevano ricoverato al “Moscati” di Avellino.

Indagini in corso per individuare le cause che provocato la morte di un bambino di nove mesi della provincia di Avellino deceduto sabato scorso nell’ospedale “Santobono” di Napoli. Una delle ipotesi, tutta da verificare, è che possa essere morto in conseguenza di uno stato settico.

I genitori, residenti a Montella e originari di Torella dei Lombardi, nella serata di venerdì, preoccupati per le difficoltà respiratorie del bambino e per il colorito cianotico, lo avevano ricoverato al “Moscati” di Avellino.

I sanitari del Pronto Soccorso avevano poi disposto il trasferimento a Napoli. Il tragico epilogo nella tarda mattinata di sabato quando il bambino è deceduto. Per risalire alle cause che hanno provocato il decesso, non si esclude la decisione dell’autorità giudiziaria di ordinare la perizia medico-legale.