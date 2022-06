Napoli, assunzioni in Asia: attenzione agli imbroglioni e ai truffatori che chiedono soldi

L’azienda ha diffuso un comunicato

Il bando di selezione per l’assunzione di circa 650 operatori ecologici in Asia Napoli non è stato ancora pubblicato e già si stanno scatenando speculatori, faccendieri e imbroglioni che chiedono soldi ai disoccupati.

L’Asia è stata costretta a diffondere una nota per spiegare che “la pubblicazione del bando avverrà sul portale istituzionale dell’azienda e sarà resa nota attraverso i principali quotidiani locali e altri mezzi di comunicazione. Il bando indicherà i requisiti di partecipazione e le modalità di presentazione della domanda che dovrà essere inoltrata solo ed esclusivamente compilando l’apposito modulo online. Si evidenzia che le sole spese che dovranno essere sostenute saranno relative al contributo di selezione il cui importo, di valore esiguo, sarà specificato nel bando. Si invita, pertanto, a diffidare di chiunque dovesse proporsi come intermediario a fronte di notevoli compensi”.