Napoli, anche il Comune aderisce al sit-in per la scarcerazione di Simone Isaia

Iniziativa in favore del giovane accusato di aver incendiato “La Venere degli Stracci”.

“Aderiamo come Garanti dei detenuti, regionale e del Comune di Napoli, alla sentita e apprezzata iniziativa che si terrà a sostegno di Simone Isaia ritenendo che le istituzioni da noi rappresentate, in ambito dei diritti dei detenuti, stanno attentamente monitorando dal punto di vista giudiziario, esistenziale e anche familiare, la vicenda che vede sotto accusa il giovane Simone. Infatti, il dialogo avviato con la difesa, la famiglia, il mondo del volontariato, la comunità di accoglienza e lo stesso penitenziario, ci conferma la giusta richiesta di un approfondimento che tenga conto della condizione salutare di Simone. Pertanto, il nostro impegno continuerà nel sostenere la possibilità di ribadire che se dovessero esserci le condizioni per una “pena alternativa” ci sarà sicuramente il nostro sostegno. Auspichiamo che i magistrati competenti, nel corso delle indagini, laddove offrano nuove ed efficaci garanzie di tutela della collettività, possano rimodulare la misura custodiale in atto, consentendo a Simone di affrontare e risolvere il disagio personale, che certamente ha avuto un ruolo determinante in questa triste vicenda”.

È questa la motivazione che ha spinto il Comune di Napoli, attraverso il Garante dei Detenuti di Napoli Don Tonino Palmese, ad aderire al sit-in che si terrà domani, sabato 12 agosto alle ore 11 in piazza Municipio, a sostegno di Simone Isaia, il giovane accusato di aver incendiato l’opera del maestro Pistoletto “La Venere degli Stracci”.



L’appuntamento di domani è organizzato da Iod edizioni, Pastorale Carceraria della Chiesa di Napoli, Associazione Liberi di volare, Chiesa Evangelica Libera di Casalnuovo, United Colors of Naples, Tribunale 138. Al sit-in dal titolo “Cure, non carcere per Simone Isaia” ha aderito anche il Garante dei detenuti campano Samuele Ciambriello.



Intanto, il Comune di Napoli ha deciso, in accordo con Fondazione Pistoletto, di adoperarsi affinché la città possa godere nuovamente di una delle più importanti e rappresentative opere di arte contemporanea del panorama italiano.



L’Amministrazione in merito ribadisce che non sosterrà alcuna spesa diretta. La ricostruzione sarà curata dallo stesso maestro Pistoletto. L’opera per il maestro ha un forte valore simbolico nel rappresentare l’attenzione alle persone che come Isaia necessitano di assistenza e sostegno. Lo spirito della “Rinascita della Venere” è proprio questo.