Napoli, al via “Porta di Massa Sotto le Stelle”: il festival studentesco

Iniziativa promossa dall’associazione studentesca Link Studi Umanistici

L’organizzazione studentesca Link Studi Umanistici, parte di LINK Napoli – Studenti Indipendenti, lancia l’iniziativa “Porta di Massa Sotto le Stelle”.

Il festival studentesco si terrà dal 3 al 5 maggio nella sede di Via Porta di Massa dell’Università Federico II, storica sede del Dipartimento di Studi Umanistici, e metterà al centro l’arte delle studentesse e degli studenti.

“Crediamo che la condivisione di arte e cultura elaborata dagli studenti sia fondamentale per creare un comunità studentesca coesa, in cui gli studenti siano in grado di supportarsi e di percepirsi come alleati e non come avversari contro cui competere, come troppo spesso siamo portati a fare dal sistema in cui siamo inseriti” – dichiara Camilla Conte, di Link Studi Umanistici.

Durante la tre giorni le pareti del cortile della sede saranno allestite con una mostra di dipinti, digital art, foto e poesie che gli studenti hanno inviato all’organizzazione promotrice rispondendo alla “Call for artist” e culminerà in un concerto di musica dal vivo che si terrà la sera Venerdì 5 Maggio proprio nel cortile della sede universitaria, dalle 19:00 a mezzanotte: per l’occasione il Direttore di Dipartimento prof. Andrea Mazzucchi ha accordato l’apertura prolungata della sede, supportando attivamente l’iniziativa della rappresentanza studentesca di LINK.

L’evento vuole caratterizzarsi per la necessità di attraversare lo spazio universitario non solo come studenti o matricole, ma come persone complesse, capaci di esprimere le mille sfaccettature del proprio essere attraverso qualsiasi forma d’arte, dalla fotografia alla musica.