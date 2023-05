Salerno, petardi e fuochi d’artificio davanti all’albergo della Fiorentina

tifosi granata hanno provato a disturbare la scorsa notte il sonno dei calciatori e dello staff tecnico gigliato

Lo sparo di diversi petardi e l’accensione di alcuni fuochi d’artificio all’esterno dell’albergo che ospita la Fiorentina a Salerno ha provato a disturbare la scorsa notte il sonno dei calciatori e dello staff tecnico gigliato, che si trova all’interno di tale struttura in vista della sfida di campionato in programma oggi a partire dalle ore 18 sul terreno dello stadio Arechi.



Il sito Firenzeviola.it ha pubblicato anche un video che riprende proprio lo scoppio prolungato di petardi con emissione anche di fumo, e coi fuochi d’artificio accesi che hanno illuminato invece alcuni istanti a giorno l’area intorno all’albergo a Salerno che ospita il gruppo toscano.

Sonno, dunque, rovinato ai calciatori viola e per qualcuno nottata passata in bianco, visto che le camere dell’albergo non erano del tutto insonorizzate e che il risveglio improvviso non ha più conciliato il riposo.