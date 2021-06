La vittima il 30enne Antonio Avolio, ucciso da killer in via Teano

Torna a scorrere il sangue nella periferia nord di Napoli. Killer in azione intorno alle 11.30 in via Teano, a Miano, incrocio con via comunale Piscinola. Ammazzato Antonio Avolio, classe 91 e già noto alle forze dell’ordine, raggiunto da colpi d’arma da fuoco in strada. Il giovane era in sella ad un motociclo Honda SH. È stato raggiunto da 2 colpi d’arma da fuoco, uno di questi alla zona cervicale. Carabinieri sul posto.