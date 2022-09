Napoli, 100 famiglie senz’acqua abbandonate da Abc e dal Comune: mancano le autobotti

La protesta dei cittadini al Corso Vittorio Emanuele 377

Da Venerdì scorso circa 100 famiglie residenti in 6 edifici ubicati a Napoli, al Corso Vittorio Emanuele 377 sono senza acqua a causa di una perdita da un tubo che si immette nella fogna comunale. I lavori inizieranno domani, il servizio idrico verrà ripristinato da Abc, l’azienda idrica napoletana solo a lavori ultimati. “Ai cittadini non è stata garantita la fornitura dell’acqua per il tramite autobotti – spiega Germana Carlino, una residente – Ho chiamato la Protezione Civile, l’Asl. Nessuno ha voluto aiutarci. La situazione igienico-sanitaria è preoccupante“.

La situazione non è stata affrontata per tempo e, pertanto, ad oggi persiste il grave disagio della mancanza di acqua presso i centri abitati interessati. Visto il perdurare della grave situazione, è urgente, necessario l’intervento del Comune di Napoli, di Abc e della Protezione Civile ad operare nell’ambito delle proprie competenze garantendo rapidamente il servizio di autobotti per il rifornimento dell’acqua potabile a chi ha necessità, onde evitare che le problematiche derivanti dalla mancanza della fornitura idrica, determinino ulteriori e insormontabili problemi igienico-sanitari.

CiCre