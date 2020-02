Metro Napoli, l’opposizione contro il vicesindaco Panini: “E’ incapace. Chieda scusa ai cittadini”

Inettitudine politica e amministrativa del governo cittadino di Palazzo San Giacomo

Ancora nell’occhio del ciclone la Linea 1 della Metropolitana di Napoli gestita dall’Anm per la limitazione delle corse alla sola tratta Piscinola-Dante. Per tutta la mattinata di oggi sono state escluse le fermate Toledo, Municipio, Università e Garibaldi. Dito puntato sull’amministrazione comunale di Palazzo San Giacomo, proprietaria dell’Azienda di trasporto pubblico locale. Emergono incapacità politica e amministrativa, superficialità, lassismo, selezione di gruppi dirigenziali inadatti(percettori di stipendi d’oro e di bonus milionari per risultati mai raggiunti). Il vicesindaco e assessore comunale ai trasporti, Enrico Panini ha tentato di giustificarsi, giocando allo scaricabarile.”Quanto accaduto questa mattina con la limitazione della tratta della metropolitana da Piscinola a piazza Dante è inaccettabile. È inaccettabile che solo questa mattina l’Amministrazione venga a sapere, contrariamente a quanto comunicato fino a poche ore prima, che una unità di trazione non ha ancora la certificazione Ustif e, pertanto, non può circolare. Inaccettabile che, nonostante le richieste fatte, il call center, la pagina Fb ed il sito internet di Anm non siano presidiati il sabato e la domenica lasciando migliaia di cittadini privi delle più elementari informazioni, come si è verificato questa mattina. Questa, per quanto ci riguarda, è l’ultima volta che la città viene trattata in questo modo” – ha dichiarato Panini. Immediata la replica dei consiglieri dell’opposizione in consiglio comunale Roberta Giova del gruppo La Città, Alessia Quaglietta e Diego Venanzoni del gruppo PD. “Anm è una partecipata al 100% del Comune di Napoli, dirigenti e amministratori sono scelti dall’Amministrazione comunale. È inaccettabile che il vicesindaco di Napoli, che peraltro ha la delega proprio ai Trasporti, si travesta da cittadino utente e dica basta. Come fa a non sapere dell’incredibile disservizio avvenuto stamane? Oltre che incapace a svolgere il suo ruolo di amministratore, appare in tutta franchezza politicamente ridicolo – hanno sottolineato i consiglieri Giova, Quaglietta e Venanzoni – Sembra di essere su di un palcoscenico da teatro, tanto appaiono surreali le parole di Enrico Panini”. “Impari piuttosto a chiedere scusa a chi soffre per la totale inadeguatezza che esprime l’Amministrazione comunale di Napoli” – hanno concluso i consiglieri

L’Usb: i treni sono vecchi – “Siamo in presenza di un intervento del tutto inaspettato che giunge a poche ore dall’annunciata riapertura del servizio sull’intera tratta della metro collinare con l’impiego di otto treni. Evidentemente gli sforzi finora fatti per riportare il trasporto pubblico in città ad una condizione di “indecente normalità” non sono stati sufficienti” – afferma il sindacalista dell’Usb Adolfo Vallini. Secondo il sindacalista “la verità sui continui disservizi sta nel fatto che i treni sono vecchi e faticano a stare in esercizio, mentre la tecnologia in uso andrebbe riammodernata attraverso fonti di finanziamento per trovare soluzioni coerenti con il progresso tecnologico“. A quanto si apprende è attiva la linea bus sostitutiva 602 che collega la stazione Dante della linea 1 con piazza Garibaldi.