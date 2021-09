Marano di Napoli: cade da impalcatura, muore operaio edile. Lavorava in nero

Sono in corso indagini dei carabinieri

Un operaio, Antonio Vasto di 59 anni è morto questa mattina a Marano in provincia di Napoli. L’uomo, mentre tinteggiava la facciata di una villetta a via del Mare a Marano, è caduto dall’impalcatura di 4 metri battendo la testa a terra. Il 59enne è morto sul colpo e non indossava il casco protettivo e la cintura di sicurezza. Con lui un collega anche lui sul posto al momento dell’incidente. Entrambi, da quanto risulta ai carabinieri, che sono in questo momento sul posto, lavoravano in nero. La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri