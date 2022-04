Madrid, De Magistris alla conferenza di Podemos: “L’umanità al potere”

L’ex sindaco di Napoli tra i relatori della conferenza internazionale per la pace

Luigi de Magistris è stato oggi tra i relatori a Madrid alla conferenza internazionale per la pace organizzata da Podemos.



Dopo aver firmato, nei giorni scorsi, il manifesto internazionale per la pace, de Magistris ha svolto il suo intervento tra quelli – tra gli altri – dell’inglese Jeremy Corbyn,del francese di France Insumise Christian Rodriguez, di Ione Belarra, Segretario Generale di Podemos, dell’irlandese del Sinn Fein Paul Gavan, della portoghese Catarina Martins, di Ertugrul Kurkcu dell’HDP curdo.

De Magistris ha ribadito il “No alla guerra di Putin ma anche no alla Nato e alla sua politica di espansione e la piena vicinanza al popolo russo vittima di un odio ingiustificato”. L’ex Pm, cittadino onorario della Palestina, ha concluso l’intervento ricordando la necessità di costruire un fronte comune europeo contro le guerre, non soltanto quella in corso in Ucraina.



Ecco il link video dell’intervento di Luigi de Magistris https://www.facebook.com/demagistrisluigi/videos/294998682794302