Lavoro, concorsone Campania: il Consiglio di Stato accoglie ricorso della Regione

Ribaltata dal Consiglio di Stato la decisione del Tar

Oggi, con un decreto del Consiglio di Stato, è stato accolto il ricorso della Regione Campania sulla sospensione del concorsone per la categoria dei laureati disposto da un’ordinanza del Tar. La procedura concorsuale puo’ quindi ripartire. “Alla luce di una ponderazione comparativa degli interessi propria della presente fase – scrivono i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato – risulta prevalente, in considerazione del pericolo attuale di danno immediato e irreversibile, l’interesse pubblico alla prosecuzione della procedura in avanzato corso di svolgimento, a fronte dell’interesse contrapposto suscettibile di piena tutela in caso di esito positivo del giudizio”. Per questi motivi l’istanza viene accolta e viene fissata la discussione in camera di consiglio per il prossimo 5 marzo.