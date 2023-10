Lautaro entra e cala il poker: Salernitana Inter 0-4

All’Arechi una buona prestazione dei granata non è servita ad evitare la sconfitta

Lautaro entra nel secondo tempo e asfalta la Salernitana. L’Inter, così, risponde al Milan vittorioso contro la Lazio mentre la Salernitana resta ferma al palo. I nerazzurri si impongono con un netto 4–0 sul campo dei granata, ma hanno bisogno dell’apporto di Lautaro Martinez, partito dalla panchina, per rompere l’equilibrio di una gara fino a quel momento difficile. L’argentino realizza una straordinaria quaterna di reti e consente all’Inter di mantenere il primato in classifica a pari merito con il Milan mentre la Salernitana resta a tre punti, in piena zona retrocessione.

La cronaca dell’incontro

L’Inter inizia con grande intensità e si procura 4 occasioni nei primi minuti. Ochoa è bravo a respingere la deviazione ravvicinata di Thuram, dopodiché Sanchez e Dumfries calibrano male la mira dall’interno dell’area, successivamente Thuram di testa viene anticipato da Gyomber. Con il passare dei minuti la Salernitana acquista fiducia e si rende pericolosa nell’area di Sommer al 22‘ con Cabral, in seguito al 30‘ con Kastanos che sfiora il palo con un bel tiro a giro di sinistro. La squadra di Inzaghi accusa il calo e quella di Sousa ne approfitta, con Cabral ancora protagonista ma sfortunato con il sinistro da ottima posizione. Si chiude il primo tempo sullo 0–0.

La ripresa si apre su ritmi bassi e allora Inzaghi decide di inserire Lautaro Martinez e Mkhitaryan, oltre ad Asllani. L’Inter cambia marcia e trova il vantaggio in contropiede: splendido lancio di Thuram alle spalle della difesa per Lautaro, che con un tocco delicato supera Ochoa. La Salernitana reagisce e pareggia, ma Legowski è in posizione irregolare e il gol viene annullato. Nell’ultimo quarto d’ora i nerazzurri travolgono la Salernitana con lo show di Lautaro: segna il secondo gol con una potente conclusione al volo su cross di Barella, poi dal dischetto, per un fallo di Lovato su Thuram, firma la tripletta. E allo scadere arriva anche il poker su assist di Carlos Augusto. Termina con un roboante 0–4.

Prossimo turno già decisivo per la Salernitana che sarà ospite del Monza domenica 8 ottobre alle ore 12.30.

L’Inter, invece, sabato 7 ottobre alle 15.00 affronterà, in casa, il Bologna.

Le dichiarazioni

“Abbiamo affrontato una delle squadre più forti del campionato e, per gran parte della partita, abbiamo tenuto il campo con coraggio e determinazione. Rispetto alla scorsa stagione, tuttavia, abbiamo perso un po’ di concretezza in fase realizzativa, ma stiamo lavorando per integrare i nuovi arrivati e per mantenere alta la qualità del nostro gioco. Il primo tempo è stato molto positivo e, da lì, dobbiamo ripartire”. Così ha commentato il tecnico della Salernitana, Paulo Sousa, al termine della sfida con l’Inter.

“Stiamo migliorando nel gestire il pallone ma, allo stesso tempo, dobbiamo essere più incisivi in zona gol. Con il recupero dei giocatori infortunati e l’adattamento dei nuovi acquisti, infatti, la squadra diventerà più competitiva e più ambiziosa. Durante la settimana ci alleniamo con intensità e concentrazione, ma oggi dopo il secondo gol subito abbiamo perso un po’ di lucidità. Il gruppo deve crescere sia a livello individuale che collettivo”.

Il mister ha poi aggiunto: “In difesa concediamo troppo agli avversari, stiamo cercando di correggere questo aspetto e di diventare più solidi. Sono tranquillo, so che il mestiere di allenatore è sempre a rischio perché fa parte del gioco. Certo, dobbiamo ottenere più risultati, ma la squadra sta progredendo e anche i punti arriveranno quando saremo più efficaci in area di rigore”.