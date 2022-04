L’atleta salernitano King Danza si conferma Campione italiano di Wrestling

Il salernitano King Danza ha sconfitto il giovane talento bolognese Jason, famoso per il suo soprannome “Cannonball”, in un lungo match ricco di colpi scena, sabato 16 aprile presso il teatro Centofiori di Bologna.

Grazie a una mossa da maestro King Danza è riuscito a sconfiggere il gigante bolognese, laureandosi per la seconda volta campione italiano di Wrestling professionistico nel corso dell’evento “Wrestling Megastars presenta Jackpot – Tutto in Palio”.

Durante la cerimonia di premiazione Danza si è riunito con tutto il suo team sul ring e ha festeggiato “sbeffeggiando” – come in uso nel wrestling – il suo avversario ormai sconfitto. Questo è il secondo titolo nazionale ottenuto nella sua carriera dalla leggenda del wrestling italiano e l’ennesimo traguardo che qualifica King Danza come professionista del settore.