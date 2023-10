“La mia buona stella”: l’evento speciale per sostenere la ricerca Neuro-oncologia e celebrare 10 anni di impegno per i pazienti affetti da tumori cerebrali

L’Ass.ne Luigi Della Rocca: una storia di solidarietà e speranza. Infatti, quest’anno compie 10 anni. Per celebrare l’anniversario, ha organizzato una serata di raccolta fondi per la ricerca Neuro-oncologia. Il titolo dell’evento è La mia buona stella. Si terrà domenica 29 ottobre 2023, alle ore 20.00, a Baronissi (SA). L’Auditorium Benedetto XVI, in via Maiorino, ospiterà la manifestazione.

La storia dell’Associazione

L’Ass.ne Luigi Della Rocca Onlus–L’amore corre più veloce nasce nel 2013 dopo la morte di Luigi Della Rocca, un giovane che ha lottato contro il cancro. Il suo messaggio è L’amore corre più veloce. L’Associazione aiuta la ricerca Neuro-oncologica e i pazienti affetti da tumori. Inoltre, organizza attività formative, culturali e ludiche per raccogliere fondi. Sostiene le famiglie dei bambini malati e promuove la cultura della solidarietà. Collabora con l’Istituto Neurologico Casimiro Mondino di Pavia. Regala doni ai piccoli degenti e ha creato un’area ludica nell’ospedale. Infine, ha organizzato un Concorso artistico-letterario nazionale per gli adulti e per i ragazzi dell’Anffas Onlus di Salerno. Ha presentato il libro di poesie La voce dell’anima per raccogliere fondi.

Il sostegno alla ricerca e l’accoglienza

L’Associazione e i suoi volontari realizza regali e bomboniere solidali per sostenere la ricerca e l’accoglienza. Si tratta, infatti, di un’organizzazione di promozione sociale iscritta al Registro unico nazionale del terzo settore. Dopo una pausa forzata dal Covid, ha ripreso la sua attività con generosità. Inoltre, ha donato una somma importante al Progetto di ricerca Fisiopatologia, diagnostica e terapia delle patologie neuro immunologiche, neuro infiammatorie e neuro oncologiche della Fondazione Mondino di Pavia. Non solo, ha contribuito anche all’Agal di Pavia, che offre ospitalità ai familiari dei bambini malati di cancro. Queste iniziative sono state realizzate in occasione del Santo Natale 2022, per diffondere un messaggio di speranza e solidarietà.

La celebrazione dei 10 anni

Domenica prossima sarà una festa di solidarietà con ospiti, testimonianze e musica per celebrare la fondazione e i suoi progetti. Inoltre, durante la serata sarà presentata e descritta la mission dell’Associazione. Infatti, alcuni filmati mostreranno le attività svolte e i programmi futuri. La ricerca per i pazienti affetti da malattie oncologiche avrà un ruolo centrale. Allo stesso modo, scuole di ballo, associazioni di promozione sociale e ospiti speciali animeranno la serata con spettacoli, balli e musica. Tra gli ospiti della serata: Tempio Shaolin Giordano Team Sport, Etoile, Ginnastica Ritmica Veria, Danza in Prima, Associazione Free Dances new Saremo Alberi, Associazione Malattie Rare Ematologiche Istiocitosi. L’ingresso sarà gratuito e si potranno ricevere materiale informativo e piccole stelle simboliche. Infatti, le stelle riprendendo, simbolicamente, il titolo attribuito alla manifestazione, rappresentano, cioè, la luce che illumina la ricerca.

“La mia buona stella”: un segno di solidarietà e di vicinanza a chi soffre

Infine, l’Associazione invita tutti a partecipare e a sostenere la causa. La ricerca ha bisogno di luce e di speranza. La mia buona stella vuole essere un segno di solidarietà e di vicinanza a chi soffre.

Informazioni

Per informazioni e/o donazioni volontarie è possibile comunicare con l’Associazione via e-mail all’indirizzo: [email protected]

È possibile sostenere l’Ass.ne Luigi Della Rocca Onlus–L’amore corre più veloce anche con il 5x1000 – C:F: 0 519 698 0 659