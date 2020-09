L’Africa come una mega discarica, sequestrati a Napoli 10 mila pannelli solari dismessi

Operazione della Guardia di Finanza, dei Carabinieri Noe e dell’Agenzia delle Dogane

L’Africa trasformata in una megadiscarica di rifiuti speciali per colpa di faccendieri e affaristi di ogni risma interessati al business e ai profitti. Oggi nel porto di Napoli è stata portata al termine una brillante operazione dei Carabinieri del Noe, del gruppo della Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Sequestrati 10 mila pannelli fotovoltaici dismessi. Denunciato il titolare di una società di spedizioni che, attraverso false certificazioni e attestazioni, era in procinto di immettere sul mercato africano un ingente quantitativo di rifiuti speciali, costituito da pannelli fotovoltaici dismessi.

Nel corso dell’ispezione dei containers, i militari e i funzionari operanti hanno rinvenuto, accatastati gli uni sugli altri, circa 10mila pannelli fotovoltaici e parti di essi, privi dell’etichettatura prevista per legge che ne attestasse la qualifica di merce, e non di rifiuto, e dunque l’idoneità alla spedizione e al riutilizzo.Il carico destinato al Mali(Africa) era proveniente da un sito industriale della provincia di Cagliari e ceduto per l’esportazione ad una società di spedizione del nuorese. Al termine delle attività sono stati sottoposti a sequestro i 10mila pannelli fotovoltaici e gli 8 containers all’interno dei quali erano stipati.

