La Costiera si racconta: parte “Amalfi Coast UNESCO World Heritage”, festival diffuso tra i 13 borghi della Divina

Storie, musica, teatro e memoria collettiva da agosto a dicembre. Si parte il 23 agosto da Furore

La Costiera Amalfitana si prepara ad accendere i riflettori sulla propria anima più autentica con “Amalfi Coast UNESCO World Heritage”, un grande progetto culturale che da agosto a dicembre animerà tutti e 13 i Comuni del territorio con spettacoli, narrazioni e musica dal vivo.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Comune di Positano, capofila del progetto, che coinvolge l’intera rete dei Comuni costieri, con il sostegno del Ministero del Turismo. Alla direzione artistica Giulia Talamo e Ario Avecone, che hanno costruito un cartellone ricco di eventi legati alla storia e all’identità locale.

Un palco diffuso tra vicoli, piazze e panorami mozzafiato

Il programma prende il via venerdì 23 agosto a Furore, con “Il borgo che racconta storie”, un evento itinerante tra vicoli e angoli nascosti. A seguire, una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere residenti e turisti in un viaggio tra cultura, memoria e bellezza:

26 agosto – Amalfi (Arsenale)

ore 19: Amalphis, omaggio a Roberto De Simone

ore 21: “Di Giacomo in the Mood”, spettacolo musicale

Storie di Amori Eterni con Peppe Lanzetta e il cast di Rebellum

Tra terra e mare con Milena Miconi e la band diretta da Carlo Faiello

L’Odissea, storie di uomini e mare

Jerusalem di Lorenzo Apicella dedicato a Fra Gerardo Sasso

Il fuoco e il silenzio

a seguire: Sfogliatelle e altre storie d’amore con Lalla Esposito e Massimo Masiello

Un progetto che unisce cultura e territorio

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il senso di comunità, valorizzare le tradizioni locali e promuovere la Costiera anche fuori stagione. Ogni borgo diventa parte di un grande racconto collettivo che mette al centro le persone, la storia, la musica e le emozioni.

Una rassegna da non perdere, pensata per far rivivere la Costiera sotto una nuova luce, più intima e consapevole.

