Il nuovo singolo di Paolo Propoli: “Stella”

Il talentuoso cantautore sorrentino presenta il suo ultimo lavoro discografico con il featuring del quartetto partenopeo “Paese Mio Bello”

Presentata l’uscita del nuovo singolo, intitolato Stella, del talentuoso cantautore sorrentino Paolo Propoli realizzato in collaborazione con il gruppo Paese Mio Bello.

Il brano, pubblicato e distribuito dall’etichetta discografica salernitana Bit & Sound Music, rappresenta un’esperienza musicale coinvolgente e un’ode di rinascita e resilienza.

Il cantautore Paolo Propoli

Paolo Propoli è un talentuoso cantautore sorrentino noto per la sua capacità di creare melodie coinvolgenti e testi significativi. La sua musica è un mix di influenze e stili che spaziano dal pop alla world music, offrendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente.

Con il suo ultimo singolo Stella e la partecipazione speciale del gruppo Paese Mio Bello, Paolo Propoli continua a distinguersi come uno dei principali artisti dell’attuale scena musicale.

Il gruppo Paese Mio Bello

Il quartetto di Paese Mio Bello, composto dai rinomati artisti Gianni Lamagna, Lello Giulivo, Patrizia Spinosi e Anna Spagnuolo, è conosciuto per le loro voci celebri nella scena canora e teatrale partenopea. Già collaboratori del maestro Roberto De Simone, i membri di Paese Mio Bello hanno intrapreso strade soliste di grande successo. Gianni Lamagna è noto per la sua esperienza con la Nuova Compagnia di Canto Popolare e altri progetti personali, mentre Lello Giulivo ha dimostrato il suo talento anche nell’ambito cinematografico, con una celebre interpretazione del soldato romano nel film The Passion di Mel Gibson. Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi hanno mantenuto la loro fedeltà alle produzioni di Media Aetas di Roberto De Simone, collaborando anche in diversi concerti da soliste.

Il brano

Stella cattura l’essenza della rinascita e della forza interiore che emerge dal legame con la propria terra. Paolo Propoli ha sapientemente intrecciato le sue melodie con le voci alchemiche e magiche di Paese Mio Bello, creando un brano coinvolgente e potente che risuonerà nei cuori di tutti gli ascoltatori.

Con questo nuovo lavoro e la partecipazione speciale del gruppo Paese Mio Bello, il cantautore continua a sorprendere il pubblico con la sua capacità di creare brani che riflettono l’anima e la forza interiore. Il suo impegno per la creazione di musica autentica e significativa contribuisce a considerarlo, sempre più, uno degli artisti più apprezzati nel panorama musicale contemporaneo.

Il brano, infatti, rappresenta un momento significativo nella carriera di Paolo e segna una collaborazione unica tra talenti musicali di grande rilievo.

Stella rappresenta un’opera che unisce talenti straordinari e promette di toccare le corde più intime di chi l’ascolta. Quindi, non perdiamo l’opportunità di immergerci in questa straordinaria esperienza musicale e lasciarci trasportare dalle emozioni uniche di Paolo Propoli e Paese Mio Bello.

Stella è ora disponibile su tutte le piattaforme di streaming e download digitale, oltre a essere trasmesso su canali radiofonici nazionali e internazionali, pronto per essere scoperto e condiviso.

Questa è una riflessione personale sulla canzone che Paolo Propoli ha inteso condividere:

“Guardavo dal giardino la prima stella della sera, la più lucente: era straordinariamente più lucente che mai, in un cielo raramente limpido e pulito, ormai nudo senza quel muro asfissiante di smog perenne. Strade vuote, silenzi irreali. E i ritorni, quelli veri. Incontrarsi e abbracciarsi, guardarsi negli occhi dopo così tanto tempo da sembrare che sia la prima volta, come se fosse la prima volta.”