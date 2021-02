Governo, esponenti M5s campani per il no a Draghi e all’accozzaglia: maratona su Facebook

Aderiscono anche parlamentari e consiglieri regionali

Una maratona dalle 10 a mezzanotte per sostenere “i senatori del Movimento 5 Stelle affinchè votino no alla fiducia al governo Draghi”. Un evento creato su Facebook, del quale si è discusso in un dibattito che si è tenuto su Zoom tra gli esponenti campani del M5S, tra cui i due parlamentari pentastellati, Fabio Di Micco e Alessandro Amitrano, il portavoce pentastellato del consiglio comunale di Napoli, Matteo Brambilla, la consigliera regionale Maria Muscarà e altri esponenti pentastellati. “No a Draghi, no all’accozzaglia” c’è scritto sulla descrizione dell’evento.

“L’incontro nasce principalmente per far arrivare messaggi di incoraggiamento ai portavoce del M5S – spiegano gli organizzatori – che mercoledì dovranno votare, prima in Senato e poi alla Camera, la fiducia al governo Draghi, affinchè non esitino a votare fortemente in massa no. Non ci interessa l’astensione ma una reale presa di posizione, che manca ormai da troppo tempo nel nostro Movimento“. Tra i no si è schierata gran parte degli attivisti che hanno preso parte al dibattito, tra cui lo stesso Brambilla.