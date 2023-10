GivovaBasketScafati alla ricerca della prima vittoria in trasferta

I gialloblu di coach Sacripanti domenica sera a Pesaro per confermare il buon momento di forma

GivovaBasketScafati cerca il primo successo fuori casa nella quarta giornata di serie A 2023/2024. Domenica sera, 22 ottobre 2023, alle 18.30, sfiderà la Carpegna Prosciutto Pesaro alla Vitrifrigo Arena.

La squadra di coach Sacripanti arriva da una vittoria casalinga contro l’Estra Pistoia e ha l’organico al completo. Mentre, la squadra di coach Buscaglia viene anch’essa da un’importante vittoria esterna a Brindisi ma ha una rosa più competitiva. Tra i giocatori più pericolosi ci sono le due guardie statunitensi Bamforth (16 punti e 2,7 assist di media) e Bluiett (15 punti e 5,3 rimbalzi di media). Anche due atleti italiani: il centro Totè (12 punti e 5,3 rimbalzi di media) e la guardia Tambone (10,3 punti di media). Inoltre, completano il roster il playmaker americano McCallum (3,7 assist di media), la guardia Visconti, l’ala americana Ford (6 rimbalzi di media), il centro tedesco Schilling e l’ala Mazzola.

Pertanto, la GivovaBasketScafati dovrà dare il massimo per portare a casa i due punti e confermare il buon momento di forma.

L’entusiasmo è alle stelle per la GivovaBasketScafati. Infatti, dopo il successo interno contro l’Estra Pistoia si prepara a sfidare la Carpegna Prosciutto Pesaro in trasferta. La squadra di coach Sacripanti ha trovato un buon equilibrio tra difesa e attacco, e vuole confermare i progressi fatti nelle ultime partite.

Le dichiarazioni di Kruize Pinkins della GivovaBasketScafati

A parlare della sfida di domenica è l’ala grande Kruize Pinkins, uno dei protagonisti della vittoria casalinga. “Stiamo vivendo un momento positivo e lavoriamo duro per migliorare ancora. Abbiamo battuto l’Estra Pistoia con una prestazione convincente, ma non ci siamo fermati a festeggiare: siamo già concentrati sul prossimo impegno contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Sarà una partita difficile, perché loro hanno un ritmo alto e cercano di segnare subito. Dovremo essere bravi a limitare le loro transizioni e a costringerli a giocare a metà campo. Dovremo anche stare attenti alle loro ali, che sono molto pericolose in attacco. Noi dovremo essere solidi in difesa e semplici in attacco, senza avere cali di tensione, soprattutto fuori casa“.

La trasmissione dell’incontro sui media

Inoltre, la partita sarà visibile in diretta streaming su DAZN. Per chi non potrà seguirla, ci saranno gli aggiornamenti in tempo reale sui social ufficiali del club e la diretta radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv.