Givova BasketScafati dopo il ko interno cerca il riscatto

Domenica sfida difficile al PalaVerde contro la Nutribullet Treviso: avversario ostico reduce da cinque sconfitte consecutive

La Givova BasketScafati vuole riscattarsi dopo la scorsa sconfitta casalinga. Infatti, domenica, 5 novembre 2023 alle 17.30, sfiderà la Nutribullet Treviso al PalaVerde. La squadra dell’Agro non si lascia abbattere e cerca di recuperare i due punti persi. Inoltre, la dirigenza e i tifosi sperano in una buona prestazione.

Coach Sacripanti ha a disposizione tutti i giocatori, compreso Strelnieks. L’ultimo arrivato ha già mostrato buone cose nella gara d’esordio. Ora, con più allenamenti in gruppo, potrà dare ancora di più. Tra le curiosità di questa partita, c’è il ritorno al PalaVerde di Logan. L’ex Treviso ha vinto la Coppa Italia e la promozione in serie A con la maglia veneta.

L’AVVERSARIO

I gialloblù affronteranno una squadra arrabbiata e determinata a conquistare i primi punti in classifica, dopo cinque sconfitte consecutive. Il calendario non ha aiutato i trevigiani, che hanno incontrato avversari di alto livello come EA7 Milano (fuori casa), Germani Brescia, Banco di Sardegna Sassari (fuori casa), Umana Reyer Venezia ed Unahotels Reggio Emilia (fuori casa). Ora vogliono approfittare del fattore campo per sbloccare la loro stagione.

A guidarli c’è Frank Vitucci, ex allenatore gialloblù in serie A2 dal 2002 al 2004. Vitucci deve rinunciare al playmaker Bowman, infortunato alla mano, ma può contare su un nucleo di americani di qualità. Infatti, Harrison segna 11,6 punti e fa 3,2 assist, Allen realizza 11,6 punti, Booker contribuisce con 9,2 punti e 4 assist, Young mette a referto 8 punti e Paulicap domina sotto canestro con 7,8 punti e 7,6 rimbalzi. Inoltre, completano la rosa Mezzanotte, Camara (5,6 rimbalzi), Zanelli (2,3 assist) e i giovani Torresani e Faggian.

LE DICHIARAZIONI

La guardia David Logan: “Quella di domenica sarà per noi una gara molto difficile. Treviso è ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale e quindi ci aspettiamo di incontrare una squadra che lotterà strenuamente su ogni possesso. Il roster trevigiano è ampio e variegato: conosco Harrison, Mezzanotte e Zanelli, perché li ho affrontati nello scorso campionato, ma non sono gli unici atleti da temere. Infatti, il fatto che finora non hanno conquistato neppure una vittoria non significa proprio nulla, perché nelle gare fin qui disputate hanno perso di poche lunghezze ed avrebbero potenzialmente potuto vincerle tutte. Inoltre, sono sempre felice di tornare al PalaVerde, dove c’è un’atmosfera fantastica e stimolante per giocare ed esprimersi al meglio”.

MEDIA

Per seguire la partita Nutribullet Treviso–Givova BasketScafati in diretta, basta sintonizzarsi su DAZN. Inoltre, il club fornirà aggiornamenti in tempo reale sui suoi canali social: Facebook e Instagram. In alternativa, si può ascoltare la cronaca radiofonica in streaming su Vesuvio Radio Tv. Un modo per non perdere nulla di questo match emozionante.