Fabbrica esplosa ad Ottaviano, un morto ed alcuni feriti

In fiamme la Adler Plastic

Aggiornamenti sul disastro di Ottaviano, dal Comando provinciale carabinieri: ci sono una vittima, un ferito in gravi condizioni, trasportato all’ospedale di Nola, e un altro ferito condotto al Cardarelli. Il deceduto è un operaio 55enne. Un’esplosione si è verificata all’interno dello stabilimento Adler Plastic, azienda fondata nel 1956, di proprietà dell’imprenditore Paolo Scudieri. La fabbrica si occupa di progettazione e sviluppo di componenti e sistemi per l’industria del trasporto. Una nube di fumo nero è visibile a chilometri di distanza. Sono in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. Risulta crollata una parte della copertura della struttura. “Quando sono arrivato ci siamo trovati di fronte ad uno scenario orribile – dichiara il sindaco di Ottaviano, Luca Capasso – abbiamo cercato di rianimare la persona a terra. Ma non ci siamo riusciti. Mezzo capannone è andato distrutto, c’era fumo ovunque. Ma ora l’aria è tornata respirabile. Forse il vento ha aiutato”. Un appello arriva ai cittadini di Somma Vesuviana. “In seguito all’esplosione verificatasi pochi minuti fa nella vicina città di Ottaviano – dichiara il sindaco, Salvatore Di Sarno -, invito in via precauzionale i cittadini di Somma Vesuviana a tenere porte e finestre chiuse, e di evitare, se non in caso di estrema necessità gli spostamenti verso l’esterno, in particolare direzione Ottaviano”.