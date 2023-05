De Magistris: “Napoli va amata sempre”

Il post dell’ex sindaco partenopeo

“Essere napoletani è meraviglioso. Oggi siamo campioni d’Italia dopo 33 anni, quando avevo 22 anni e mi ero appena laureato. Un successo stupendo di squadra, meritato, senza mai mollare. Sono felice che questa vittoria segua lo scudetto del riscatto morale e culturale che Napoli con amore e tenacia, quando nessuno ci credeva, senza mai mollare e contro il sistema, si è conquistato in questi ultimi dieci anni“. Lo afferma l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

L’ex primo cittadino di Napoli era oggi a Bruxelles per un’iniziativa al Parlamento europeo e ha seguito la gara in serata con il Napoli club Bruxelles.

“Napoli poi va amata sempre, anche nelle cose che non ci piacciono, con passione e pazienza. Non va giudicata, va curata e valorizzata. Noi napoletani abbiamo i nostri difetti, ma abbiamo tanta sete di giustizia e per il calcio e la città siamo tutti uniti. Il segreto è quello di essere napoletani. E città prima e squadra poi hanno vinto con il popolo e per il popolo. Forza Napoli sempre”, conclude de Magistris