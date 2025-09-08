De Luca attacca M5S e Pd: “Fuga in avanti su Fico, nessun invito alla Festa dell’Unità. Aspetto ancora i programmi”

Sull’arrivo di Conte a Napoli: “Ci ha illuminato di immenso”.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è intervenuto con toni critici nel corso della trasmissione L’Aria che tira su La7, commentando la presentazione della candidatura di Roberto Fico a sindaco di Napoli, alla presenza del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

“Ho ascoltato anche ieri l’annuncio e mi sono commosso… Se il buongiorno si vede dal mattino, allora buonanotte”, ha dichiarato De Luca con evidente sarcasmo, criticando la modalità con cui è stata lanciata la candidatura. Il governatore ha ricordato come inizialmente fosse stato concordato tra le forze politiche un percorso diverso: prima i programmi, poi i nomi. “Hanno fatto una fuga in avanti, e non va bene”, ha aggiunto.

Riguardo alla presenza di Conte a Napoli, De Luca ha commentato ironicamente: “Ho visto che è arrivato e ci ha illuminato di immenso”. Non è mancata una frecciata anche al Partito Democratico per l’esclusione di De Luca dalla recente Festa dell’Unità: “Non mi hanno invitato e hanno mantenuto il livello di cafoneria”, ha detto il presidente, sottolineando di essere ancora in attesa di un confronto serio sui contenuti. “Senza programmi, è solo politica politicante”, ha concluso.

Red