Danza contemporanea al teatro Scarpetta di Sala Consilina

“Corpi e note”: un evento imperdibile per gli amanti dell’arte tersicorea

La danza contemporanea, oggi, domenica 29 ottobre 2023, alle ore 18.30, incontra la musica dal vivo al Teatro Mario Scarpetta di Sala Consilina. Il Gruppo Danza Oggi presenta Corpi e Note: concerto di armonie, uno spettacolo che coinvolge pubblico e artisti con musica, gesto e parola. La regia è di Patrizia Salvatori, i testi sono di Alessandro Moscatelli. Sul palco, i danzatori della Compagnia urban GDO/UDA, guidati da Ilenja Rossi, e il fisarmonicista Marco Lo Russo Rouge, concertista, compositore e docente di fama internazionale. Lo spettacolo integra generazioni e gusti, coniugando tradizione e innovazione, stimolando un dialogo di condivisione.

La rassegna “Incontri”

Inoltre, lo spettacolo fa parte della rassegna Incontri, organizzata dall’Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone. La rassegna ha ottenuto il riconoscimento del MiC ed è realizzata in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo, con il sostegno della Regione Campania e il patrocinio dei Comuni di Salerno, Pellezzano e Sala Consilina.

Infatti, la rassegna Incontri propone una serie di appuntamenti dedicati alla danza contemporanea in diversi luoghi della Campania. L’obiettivo è di valorizzare il territorio e le sue realtà artistiche, offrendo al pubblico spettacoli di qualità e occasioni di confronto con gli artisti. La rassegna vuole anche promuovere la diffusione della cultura della danza, sensibilizzando il pubblico alla sua bellezza e alla sua importanza sociale.

Il Gruppo Danza Oggi

Per esempio, il Gruppo Danza Oggi è una compagnia nata nel 1982 da un’idea di Patrizia Salvatori. Da allora ha realizzato numerosi spettacoli, partecipando a festival nazionali e internazionali. La compagnia si caratterizza per la sua ricerca sul linguaggio del corpo e sulla comunicazione tra arte e vita. Il Gruppo Danza Oggi collabora con diversi artisti di altre discipline, come musicisti, attori, poeti, pittori, scultori.

Marco Lo Russo Rouge

Inoltre, Marco Lo Russo Rouge è un fisarmonicista, compositore e docente italiano. A sei anni ha iniziato a suonare la fisarmonica e ha studiato al Conservatorio di Frosinone. Per la sua attività musicale ha vinto numerosi premi e riconoscimenti. Inoltre, ha collaborato con artisti come Nicola Piovani, Ennio Morricone, Andrea Bocelli, Lucio Dalla. Oltretutto, ha composto musiche per cinema, teatro, danza e televisione. Infine, ha fondato la Marco Lo Russo Music Center Academy, una scuola di musica e arte.

Informazioni

Per info e prenotazioni scrivere a: [email protected] o telefonare al: 351 239 86 84