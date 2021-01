Covid, interrogazione M5S sulla task force di De Luca

La consigliera regionale Muscarà: “Quali sono i criteri con cui sono stati nominati i componenti?”

Gestione dell’emergenza Covid, fari sulla task force di De Luca. A 10 mesi dal varo dell’Unità di crisi della Regione Campania, arriva un’interrogazione in consiglio regionale del M5S. “Quali sono i criteri con cui sono stati nominati i componenti – chiede al governatore la consigliera Maria Muscarà -, con particolare riferimento ai componenti che non ricoprono cariche istituzionali e che sono esterni all’organico della Regione”. Questi i membri dell’Unità di crisi, designati dal decreto del presidente della Regione del 9 marzo scorso: Italo Giulivo-DG per i lavori pubblici e la Protezione Civile Regione Campania, con funzioni di coordinatore; Antonio Postiglione- DG Tutela Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale; Claudia Campobasso- Dirigente di Staff Protezione Civile e responsabile SOR; Giuseppe Galano –Referente Sanità per le Maxi emergenze e responsabile 118 Regione Campania; Maurizio Di Mauro, Direttore Generale dell’Ospedale “Cotugno” di Napoli; Enrico Coscioni – Consigliere per la Sanità del Presidente della Regione Campania; Alessandro Perrella – Dirigente Medico Infettivologo Regione Campania; Angelo D’Argenzio – Dirigente Prevenzione Regione Campania; Ugo Trama – Dirigente Farmaceutica Regione Campania; Maria Rosaria Romano-Dirigente Assistenza Ospedaliera Regione Campania; Giuseppina Tommasielli-Rappresentante Medici di Medicina Generale o suo delegato; Direttori Generali delle Asl della Campania o loro delegati; Carlo Marino – Presidente Anci Campania o suo delegato; Paolo Russo – Capo Ufficio Stampa del Presidente della Giunta Regione Campania; Roberta Santaniello – Ufficio di Gabinetto Giunta Regionale della Campania per la Protezione Civile; Michele Cioffi – Avvocato dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale; Guido Maria Talarico – Avvocato dell’Ufficio Speciale Avvocatura Regionale.