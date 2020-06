Covid, in Campania ok a feste di matrimonio, cinema e spettacoli all’aperto

Ordinanza di De Luca: riprendono anche corsi di formazione, meeting, congressi. Movida: orario prolungato alle 2 del mattino

Emergenza covid, nuova ordinanza del governatore De Luca. Una serie di allentamenti, delle misure di contenimento della pandemia. L’Unità di crisi, infatti, il 4 giugno “ha rilevato l’assenza di nuovi casi di contagio, a conferma della curva epidemica via via decrescente”.

Quindi da ieri, e fino al 30 giugno, prolungato alle 2 del mattino l’orario dei baretti, i locali della movida. Ma solo dal venerdì alla domenica. E sempre da ieri, fino al 31 luglio, è possibile riprendere l’attività di guide turistiche e rifugi montani; aree gioco per bambini, ludoteche, servizi per l’infanzia e l’adolescenza (compresi campi estivi e oratori); cinema e spettacoli all’aperto, drive in; corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi; piscine condominiali. Dall’8 giugno, inoltre, è consentita la ripresa per feste di matrimonio e altre cerimonie; organizzazione di meeting e congressi. Per ciascuna di queste attività, l’ordinanza prescrive la stretta osservanza di alcuni protocolli, allegati al provvedimento.