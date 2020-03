Il bollettino di stamattina: 14 nuovi casi accertati

Salgono a 77 i positivi al Coronavirus in Campania. L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione comunica che stamattina sono 48 i tamponi esaminati all’ospedale Cotugno. Per 14 di questi c’è la positività. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità. Al bilancio totale vanno aggiunti un deceduto ed un guarito.