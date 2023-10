Coppa Italia, la Salernitana travolge la Sampdoria: 4-0

All’Arechi di Salerno la squadra di Inzaghi domina la partita e vola agli ottavi

In Coppa Italia la Salernitana travolge la Sampdoria e vola agli ottavi. La squadra di Inzaghi domina la partita e segna quattro gol con Ikwuemesi, Tchaouna (doppietta) e Cabral. La Sampdoria non riesce a reagire e subisce una pesante sconfitta. nel prossimo turno di Coppa Italia la Salernitana affronterà la Juventus.

La partita si sblocca al 28‘, quando Ikwuemesi scaglia un tiro deviato che beffa Ravaglia. Successivamente, la Salernitana insiste e sfiora il raddoppio con Botheim, poi trova il 2–0 al 46‘ con Tchaouna, bravo a finalizzare un assist di Ikwuemesi. Nel secondo tempo la Sampdoria cerca di reagire, ma la Salernitana controlla e colpisce ancora con Tchaouna al 67‘, che realizza una grande azione personale. Infine, il poker è completato da Cabral all’87‘, che sfrutta un passaggio di Simy e chiude il conto; Salernitana–Sampdoria finisce 4–0.

Il tecnico della Salernitana commenta la vittoria in Coppa Italia

Inzaghi esalta Tchaouna e spiega l’assenza di Dia

Filippo Inzaghi è soddisfatto dopo il 4–0 alla Sampdoria in Coppa Italia. Il tecnico della Salernitana elogia i suoi attaccanti, in particolare Tchaouna, autore di una doppietta. Inoltre, Inzaghi spiega anche il motivo per cui non ha convocato Boulaye Dia, il bomber della squadra.

“Oggi ho visto lo spirito giusto. Sono contento per i ragazzi, avevamo bisogno di una vittoria dopo un periodo negativo. Nelle ultime 24 partite la Salernitana ne ha vinte 4. Non voglio alibi, ma questo 4-0 ci fa ben sperare per il futuro e chi ha giocato meno ha dato risposte. Ho l’imbarazzo della scelta e questo per me è importante. Al di là del valore dell’avversario e del punteggio largo credo che sia l’atteggiamento a fare la differenza. Negli scontri diretti sarà importante pressare alto e cercare di giocare a pallone“, dice Inzaghi.

Sugli attaccanti, Inzaghi si sofferma su Tchaouna: “Con me ha fatto tre partite su tre, mi piace molto perchè ha intrapredenza che va abbinata a concretezza. Sono contento che dopo il gol sia venuto da me perchè lo carico tutti i giorni, intravedo delle potenzialità in lui e in altri giocatori che vanno solo sostenuti. Anche Ikwuemesi, Simy e Cabral si sono fatti trovare pronti. Arriviamo al derby nel modo giusto“.

Su Dia, Inzaghi rivela: “Ha avuto un piccolo affaticamento. E poi se lo porto in panchina mi viene la tentazione di schierarlo. Ho avuto ottime risposte dai calciatori che hanno giocato in attacco, per il modulo vedremo. Se contro una big come il Napoli avremo l’atteggiamento giusto potrei proporre il tridente, l’importante è che tutti corrano e che siano sempre in movimento“.

Filippo Inzaghi guarda al derby con il Napoli

Il tecnico della Salernitana ha parlato della sfida contro il Napoli, in programma domenica sera. Ha elogiato la prestazione di Bronn, che ha sostituito l’infortunato Daniliuc. Inoltre, ha annunciato il recupero di Fazio, che tornerà in difesa al posto dello squalificato Gyomber. Poi, ha espresso rammarico per l’assenza di Daniliuc, che aveva un problema fisico e non è stato convocato. Infine, ha sottolineato l’importanza di avere un’ottima mentalità per affrontare una squadra forte come il Napoli.