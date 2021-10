Contestati molti verbali: Slitta la proclamazione di Manfredi a sindaco di Napoli

Ciro Borriello non farà l’assessore, i grillini sponsorizzano l’ex ministro Costa

La contestazione di molti verbali redatti dai presidenti di seggio, la presentazione di ricorsi faranno slittare la proclamazione di Gaetano Manfredi alla carica di sindaco di Napoli. A presentare i ricorsi all’ufficio elettorale costituito presso la Corte d’Appello diversi candidati alla carica di consigliere comunale.Bisognerà aspettare la fine della prossima settimana per la convalida dei risultati.

Intanto, l’ex Rettore ha avuto una serie di contatti con gli esponenti dei partiti della coalizione, sia a livello locale che nazionale, per definire la squadra del governo cittadino. Nella nuova giunta non ci sarà posto per gli uscenti. Liquidato l’ex assessore allo sport con de Magistris Ciro Borriello oggi transitato sul vascello dei Cinque Stelle di Conte. “Ci darà una mano come consigliere comunale“- ha affermato l’ex rettore.

Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dal Palazzo, Borriello sarebbe stato mollato dai grillini per tirare la volata alla candidatura dell’ex ministro Sergio Costa. Dunque, l’ex militante di DeMa sarebbe stato utile a Luigi Di Maio e Roberto Fico solo come portatore di voti.

Nelle ultime ore, Manfredi ha incontrato il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla Programmazione Economica, Bruno Tabacci, e con altre figure di spicco della burocrazia ministeriale per far decollare quel patto per Napoli che l’ex rettore vuole attuare sfruttando i fondi del Pnrr .

E non finisce qui. Il neo sindaco ha incontrato tanti protagonisti della società civile partenopea, dal patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, agli industriali. Da registrare anche un colloquio telefonico con il vescovo della città, don Mimmo Battaglia. In una giornata ricca di incontri, Manfredi ha ricevuto la visita del sindaco di Firenze, Dario Nardella. Al centro del colloquio comuni politiche in tema di turismo. L’idea è quella di creare un asse tra città d’arte tra le più belle al mondo, come Roma, Napoli e Firenze.

CiCre