Con “Linea d’Ombra festival” Salerno cambia prospettiva

Da metà novembre, visioni dal mondo: opere audiovisive originali che esplorano culture, identità e diversità

Con Linea d’Ombra Festival Salerno si prepara ad accogliere proposte cinematografiche di opere originali e innovative, capaci di cambiare il punto di vista sul mondo. Oltretutto, il festival internazionale del cinema quest’anno è giunto alla sua 28esima edizione.

Inoltre, dal 11 al 18 novembre 2023, il grande schermo sarà il protagonista di quattro sezioni:

–Passaggi d’Europa, con 5 lungometraggi provenienti da cinque paesi europei;

–LineaDoc, con 12 documentari da nove paesi;

–CortoEuropa, con 19 cortometraggi da tredici paesi;

–VedoAnimato, con 20 corti d’animazione da dodici paesi.

I film in concorso, selezionati tra oltre 3.000 candidature, sono consultabili sul sito ufficiale del festival www.lineadombrafestival.it. Il tema di quest’anno è Cha(lle)nge, una sfida a guardare il mondo con occhi diversi. Il festival ha affidato, anche quest’anno, la sua immagine all’art&graghic director Roberto Policastro di Doppiavù Studio, che ha creato un logo dinamico e accattivante.

La conferenza stampa di presentazione

Venerdì 3 novembre 2023, alle ore 10.15, nel Salone del Gonfalone del Comune di Salerno, i direttori artistici Peppe D’Antonio e Boris Sollazzo presenteranno il programma dettagliato e gli ospiti della manifestazione. All’incontro con la stampa parteciperanno anche il Sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli; il Presidente della Camera di Commercio, Andrea Prete; il Presidente della Fondazione Carisal, Domenico Credendino; il Presidente della BCC Campania Centro, Camillo Catarozzo e il Direttore Fausto Salvati; l’Amministratore unico di Nexsoft, Corrado Montoro. Saranno presenti inoltre il Delegato alla cultura del Comune di Salerno, Ermanno Guerra; il curatore della sezione Quinto elemento, Alfonso Amendola; il Direttore scientifico della terza edizione di UNIFEST, Filippo Fimiani; la Presidente della Fondazione della Comunità Salernitana, Antonia Autuori.

Linea d’Ombra Festival è un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e per chi vuole scoprire nuove visioni e nuovi talenti. Inoltre, il festival offre occasioni di incontro e confronto tra gli autori e il pubblico, attraverso dibattiti, workshop e masterclass. Infine, non perdete l’occasione di partecipare a questo evento culturale di alto livello. Sicuramente, arricchirà la città di Salerno con le sue proposte artistiche e formative.

Il Linea d’Ombra Festival 28esima edizione è un’iniziativa che si svolge grazie al contributo e al patrocinio della Regione Campania con la Film Commission Regione Campania, del Comune di Salerno, della Direzione generale Cinema e audiovisivo – Ministero della Cultura, della Camera di Commercio di Salerno. Main Sponsor: Banca di Credito Cooperativo Campania Centro / Fondazione Cassa Rurale Battipaglia, Nexsoft S.p.A. Inoltre, altri enti sostenitori sono la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana. Con il patrocinio di: Fondazione della Comunità Salernitana. Altri Sponsor: E-Campus. Il festival si propone di valorizzare il cinema indipendente e di qualità, offrendo al pubblico una selezione di opere provenienti da tutto il mondo.