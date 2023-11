Basket Bellizzi batte in trasferta Sporting Club Torregreco per 49-42

I gialloblu conquistano a Torre del Greco la quarta vittoria consecutiva e preparano la sfida col Napoli Basket

Il Basket Bellizzi, del patron Nicola Pellegrino, non ha tempo di riposarsi. Infatti, continua la sua marcia trionfale e si appresta a sfidare il Napoli Basket. Nell’ultima gara, disputata alla Tendostruttura La Salle di Torre del Greco, i gialloblu hanno battuto, in una trasferta impegnativa, lo Sporting Club Torregreco. Con una grande rimonta nel secondo tempo hanno vinto con il risultato di 49–42. Si tratta della quarta vittoria di fila per il team di coach Caccavo, che ha mostrato grinta e qualità contro una squadra esperta. Inoltre, il migliore in campo è stato l’ala Gerardo Esposito con 18 punti, seguito da Giovannone con 10.

Oltretutto, il Basket Bellizzi ha saputo gestire bene il ritmo della partita, alternando fasi di attacco e difesa. Infatti, ha messo sotto pressione gli avversari con una difesa aggressiva e ha trovato buone soluzioni offensive. Il Basket Bellizzi ha dimostrato ancora una volta di essere una squadra solida e compatta, capace di reagire alle difficoltà e di imporsi con tenacia sul campo.

Ora la squadra si concentra sul prossimo impegno, che la vedrà impegnata contro Napoli Basket stasera, giovedì 2 novembre 2023, alle ore 20.30, al PalaBerlinguer. Sarà una partita cruciale per il Basket Bellizzi, che vuole mantenere il suo trend positivo e dimostrare il suo valore. La Società chiede a tutti i tifosi di andare a incitare i gialloblu in questo match emozionante.

Questo è il tabellino del Basket Bellizzi: Giovannone 10, Pepe 5, Esposito 18, Di Somma 3, Di Donato 7, D’Amico 4, Di Domenico 2, Polito, Supino, Sciacca N.E., Acunzo N.E. – Allenatore: Caccavo.

Questi sono i parziali della partita: 1° quarto 16-13 (16-13), 2° quarto 10-9 (26-22), 3° quarto 9-15 (35-37), 4° quarto 7-12 (42-49).