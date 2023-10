Cinema Teatro Charlot: al via anche il cineforum a Pellezzano

Prima edizione della nuova offerta culturale nella Valle dell’Irno

Al Cinema Teatro Charlot un cineforum arricchisce l’offerta culturale della Valle dell’Irno. Infatti, dal 15 novembre 2023 al 18 aprile 2024, ogni mercoledì alle 18 e alle 21, si potranno vedere film di qualità, tra novità e classici. La struttura è sita in Piazza Don Gerardo Fiore, nella frazione Capezzano di Pellezzano, a poca distanza da Salerno.

Il primo appuntamento è con Jeanne du Barry – La favola del Re, un dramma storico con Johnny Depp, diretto da Maïwenn. Inoltre, spesso gli spettatori avranno l’occasione di incontrare i registi e gli attori dei film e di confrontarsi con loro sui temi trattati. Il costo dell’abbonamento è di 50 euro.

Il Cinema Teatro Charlot è già noto per la sua stagione teatrale, la sua accademia in collaborazione con la University of West London e la sua scuola di danza professionale. Ora vuole promuovere anche la cultura cinematografica e audiovisiva, coinvolgendo un pubblico vario e curioso.

A tal proposito, Gianluca Tortora e Piermarco Raniero Fiore, direttore artistico e organizzativo, spiegano: “Il nostro nuovo obiettivo è promuovere, diffondere e valorizzare la cultura, anche cinematografica e audiovisiva. Per questo, abbiamo creato il cineforum. Con questo progetto, vogliamo radunare una platea trasversale con pellicole di nuova uscita. Inoltre, vogliamo anche offrire uno spazio d’ascolto. Dopo il film, infatti, tutti possono esprimere liberamente le proprie curiosità, dubbi e timori, di grandi e piccoli”.

Il programma del cineforum: 15 film da novembre 2023 ad aprile 2024

Il cineforum Cinema Teatro Charlot di quest’anno propone 15 film da novembre 2023 ad aprile 2024, tra storie vere, thriller, commedie e dramma. Ecco il programma completo:

– Mercoledì 15 novembre 2023

Jeanne du Barry – La favola del Re, il film storico drammatico di Maïwenn con Johnny Depp sulle vicende della famosa amante di Luigi XV. Inoltre, il film è stato presentato al Festival di Cannes lo scorso maggio.

– Mercoledì 22 novembre 2023

Foto di famiglia di Ryôta Nakano, un film tenero e irriverente che esplora il legame tra una madre malata e i suoi figli attraverso le fotografie. Infatti, il film ricorda la potenza delle immagini e l’importanza di una memoria condivisa.

– Mercoledì 6 dicembre 2023

Assassinio a Venezia, il thriller soprannaturale di Kenneth Branagh tratto dal romanzo di Agatha Christie con un cast stellare che include Gal Gadot, Armie Hammer e Letitia Wright. In particolare, il film è basato sul romanzo Poirot e la strage degli innocenti.

– Mercoledì 13 dicembre 2023

Stranizza d’amuri, il film d’esordio alla regia di Giuseppe Fiorello, ispirato al delitto di Giarre degli anni ‘80 e dedicato alle due vittime, Giorgio Giammona ed Antonio Galatola. Peraltro, il film è un omaggio alla musica siciliana e alla cultura popolare.

– Mercoledì 10 gennaio 2024

La bella estate di Laura Luchetti, un film sull’adolescenza, la scoperta del corpo, del desiderio e del cambiamento, tratto dal romanzo omonimo di Cesare Pavese. D’altra parte, il film è anche una riflessione sull’inevitabile perdita dell’innocenza.

– Mercoledì 17 gennaio 2024

C’è ancora domani, il primo film alla regia di Paola Cortellesi, un ritratto intimo e sorprendente della Roma del dopoguerra in bianco e nero, con Valeria Golino e Alessandro Borghi. In aggiunta, il film è una storia di amore e speranza in un periodo difficile della storia italiana.

– Mercoledì 24 gennaio 2024

Nata per te di Fabio Mollo, un film dolce e delicato sul tema delle adozioni per le persone single, con il salernitano Pierluigi Gigante nei panni di una donna che vuole diventare madre. D’altro canto, il film affronta a viso aperto il dibattito sociale e legislativo su questo argomento.

– Mercoledì 31 gennaio 2024

Ferrari di Michael Mann, il biopic su Enzo Ferrari tratto dal libro di Brock Yates, con Adam Driver nel ruolo del mitico fondatore della casa automobilistica italiana. In seguito, il film racconta le sfide, le passioni e i successi dell’uomo che ha creato un simbolo mondiale.

– Mercoledì 7 febbraio 2024

Adagio di Stefano Sollima, un film noir ambientato in una Roma disperata e crepuscolare, dove si intrecciano le vite di criminali, poliziotti e vittime innocenti. Infine, il film è un ritorno alle origini per il regista che ha esordito con la serie tv Romanzo Criminale.

– 21 febbraio 2024

Comandante racconta la vita di Salvatore Todaro, eroe della marina italiana. Pierfrancesco Favino interpreta il ruolo del comandante del sommergibile Cappellini. Edoardo De Angelis dirige il film. Inoltre, il film offre una ricostruzione storica accurata e coinvolgente.

– 28 febbraio 2024

Napoleon ripercorre la storia dell’imperatore francese, dalla sua ascesa alla sua caduta. Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby sono i protagonisti. Ridley Scott firma la regia. D’altra parte, il film mostra anche gli aspetti più umani e controversi del personaggio.

– 6 marzo 2024

Povere creature! è un film fantastico e visionario di Yorgos Lanthimos. Una giovane donna torna in vita grazie a uno scienziato. Cosa succederà alla sua evoluzione? Per di più, il film propone una riflessione sul rapporto tra scienza e natura, tra vita e morte.

– 20 marzo 2024

La moglie di Tchaikovsky è un racconto d’amore sorprendente tra il celebre compositore e la sua sposa. Kirill Serebrennikov dirige il film. In aggiunta, il film esplora il tema della musica come espressione dell’anima e della passione.

– 10 aprile 2024

Mia è un dramma familiare doloroso e angosciante. Ivano De Matteo racconta la storia di una madre che cerca di salvare la figlia da una dipendenza. Tuttavia, il film non cade nel melodramma, ma offre una visione lucida e realistica del problema.

– 24 aprile 2024

Coup de Chance è il cinquantesimo film di Woody Allen e il suo primo in francese. Una commedia romantica ambientata a Parigi. Infine, il film regala al pubblico momenti di ironia e leggerezza, con il tipico stile del regista.

Informazioni

Il cineforum si svolge ogni mercoledì, con due spettacoli alle 18 e alle 21. L’abbonamento costa 50 euro. Per informazioni e prenotazioni, chiamare allo 089 259 33 59 o al 350 910 91 46.