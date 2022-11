Casamicciola, sale a 8 il bilancio delle vittime. Governatore De Luca contesta nomina commissario

E’ fratello 15enne dei due bimbi trovati ieri. Ancora quattro i dispersi.

Il triste bilancio della disastrosa frana a Casamicciola viene aggiornato stamane con il recupero della salma dell’ottava vittima. Si tratta dell’ultimo dei tre figli della coppia la cui abitazione è stata travolta dalla frana. Il corpo era già stato individuato ieri dai cani molecolari, ma le operazioni erano state sospese dall’oscurità notturna.

“Si continua a lavorare e scavare nel fango, soprattutto nella strada più a monte, quella maggiormente colpita. Il problema serio è rappresentato dalla possibilità di ulteriori piogge nei prossimi giorni e ci potrebbe essere una replica di smottamento: per questo le autorità hanno provveduto a ridisegnare la zona rossa, anche se ci sono persone che non vogliono abbandonare le loro case per timori di sciacallaggio”: a dirlo è il ministro per la Protezione civile e per le politiche del Mare, Nello Musumeci.

Intanto emerge uno scontro sul nome del commissario per la gestione dell’emergenza, proposto ieri dal governo dopo la frana che ha colpito Casamicciola. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a Simonetta Calcaterra, ma il governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo quanto si apprende, punterebbe alla nomina di un altro funzionario, nonostante Calcaterra sia commissario del comune di Casamicciola.

Il rischio, riferiscono le stesse fonti, è quello di bloccare di fatto l’intera ordinanza di Protezione civile. Proprio nella mattinata di oggi si svolgerà a Casamicciola un vertice unitario del Centro coordinamento soccorsi e del Centro operativo comunale di Casamicciola, presieduto dal commissario straordinario Calcaterra.