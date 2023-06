Casal di Principe, cade da una impalcatura e muore. Vittima un muratore di 62 anni

Cantiere edile sequestrato

Un altro operaio edile non tornerà a casa stasera. Un muratore di 62 anni, impegnato in un cantiere a Casal di Principe, in provincia di Caserta, è caduto da un’impalcatura posta ad un’altezza di due metri.

L’operaio è arrivato in ospedale già in condizioni disperate e poi deceduto. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Casal di Principe, che sono stati avvertiti solo quando l’operaio è arrivato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

I militari sono quindi andati a ispezionare il cantiere che è stato sequestrato.

Anche la salma è stata sequestrata ed è stata aperta un’indagine per chiarire l’accaduto, non potendo per ora escludere eventuali responsabilità da parte dell’azienda.