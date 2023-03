Capri, la Procura ha chiesto tre rinvii a giudizio per l’incidente dell’autobus

Il 22 luglio del 2021 lo schianto in cui perse la vita l’autista Emanuele Melillo e rimasero ferite 23 persone

La Procura della Repubblica di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio di tre persone indagate per l’incidente avvenuto a Capri, il 22 luglio 2021, in cui rimasero feriti 23 passeggeri in cui perse la vita Emanuele Melillo, l’autista del bus della compagnia di trasporti locale.



Le richieste riguardano il medico a cui la società di trasporto aveva delegato la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, il legale rappresentante della stessa società, e un funzionario della Città Metropolitana di Napoli.