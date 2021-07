Incidente a Marina Grande per cause ancora in via di accertamento. Coinvolto un bus di linea

Paura a Capri. I Carabinieri dell’isola azzurra, su segnalazione del 112, sono intervenuti verso le 11:30 in zona Marina Grande dove un bus di linea, per cause in corso d’accertamento, è precipitato per diversi metri. Si segnalano feriti. AL momento non si segnalano deceduti.

Seguiranno aggiornamenti