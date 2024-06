Campi flegrei, riunione in Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi

Al momento a Pozzuoli, sarebbero 364 i nuclei familiari (per 968 persone) destinatari delle ordinanze di sgombero.

Riunione del Centro Coordinamento Soccorsi della Prefettura di Napoli per fare il punto delle conseguenze prodotte dalle due scosse di terremoto – una alle 3.50 e l’altra alle 4.10, rispettivamente di magnitudo 3.0 e 3.7 – che hanno interessato ieri i Campi Flegrei – zona Solfatara /Pisciarelli nel Comune di Pozzuoli.



Il Sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni non ha rappresentato nuove criticità nel comune, a seguito delle nuove scosse, ferma restando la preoccupazione per la carenza di strutture alberghiere disponibili per i cittadini destinatari delle ordinanze di sgombero per inagibilità delle abitazioni.



Il Comune di Bacoli non ha evidenziato nuove criticità legate alle scosse, così come il Comune di Napoli. I Vigili del Fuoco continuano a garantire il supporto alla cittadinanza puteolana nel recupero di beni e masserizie dagli alloggi sgomberati.

Per la viabilità locale, soprattutto nel Comune di Bacoli, le Forze di polizia hanno assicurato, fin dalla giornata di ieri 2 pattuglie di rinforzo alla polizia municipale in concomitanza con il flusso maggiore di traffico del fine settimana verso le zone balneari.



Sul punto, si terrà una nuova riunione tecnica volta ad assicurare il deflusso più veloce lungo le principali arterie stradali interessate dal traffico locale, anche al fine di garantire la mobilità nelle vie di fuga individuate dalla pianificazioni di settore. La Capitaneria di Porto di Pozzuoli, con il supporto della Capitaneria di Porto di Napoli e, a breve anche della Guardia di Finanza Roan e delle altre forze dell’ordine, ha intensificato la vigilanza lungo le coste soprattutto quelle sottostanti ai costoni rocciosi. L’aggiornamento è previsto per domani alle ore 12